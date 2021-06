Gwen Stefani e Blake Shelton si sono sposati in segreto: le foto dell’anello



La storica cantante dei No Doubt e il cantante Blake Shelton sarebbero convolati a nozze in gran segreto in una cappella fatta costruire appositamente a Santa Monica, in California. La coppia, insieme dal 2015, si è ufficialmente fidanzata a ottobre 2020. Lei su Instagram: “Sto andando a sposarmi!”.

Continua a leggere



La storica cantante dei No Doubt e il cantante Blake Shelton sarebbero convolati a nozze in gran segreto in una cappella fatta costruire appositamente a Santa Monica, in California. La coppia, insieme dal 2015, si è ufficialmente fidanzata a ottobre 2020. Lei su Instagram: “Sto andando a sposarmi!”.

Continua a leggere

Continua a leggere