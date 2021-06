Haaland senza freni, il calciatore spende “500mila euro per un pranzo a Mykonos”



L’attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erving Haaland, considerato uno dei maggiori talenti europei, sta trascorrendo vacanze da sogno a Mykonos, dove non manca di far parlare di sé per alcuni eccessi, come il pranzo faraonico consumato in compagnia di amici presso un locale dell’isola, con un conto totale che avrebbe superato i 500mila euro.

