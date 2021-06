Harry torna a casa, ritroverà William per l’inaugurazione della statua di Diana



L’inaugurazione di una statua per Diana, sarà l’occasione per un nuovo incontro tra Harry e suo fratello, William, che con lui condivise il dolore per la perdita improvvisa a fine anni Novanta, dopo il tragico incidente d’auto in cui la principessa perse la vita. L’inaugurazione si terrà il prossimo 1 luglio, a Londra.

