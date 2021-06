“Ho dolori alle gambe”: Jonathan muore a 25 anni per un infarto dopo una partita a calcetto



Aveva 25 anni Jonathan Spano, morto improvvisamente a Manfredonia per un infarto dopo una partita di calcetto, quando comincia ad avvertire prima un dolore alle gambe, e poi alla schiena e al petto. Inutile la corsa in ospedale. Lascia la compagna Rossella, con la quale aveva una figlia di 3 anni e un’altra in arrivo a luglio. Nessuna patologia pregressa: sul caso è stata aperta un’indagine.

