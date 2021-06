I gondolieri sub hanno recuperato una tonnellata di rifiuti dai canali di Venezia



Tornano in azione i gondolieri sub a Venezia: i volontari che ripuliscono i fondali della laguna dai rifiuti accumulati negli anni. Solo oggi sono stati rimossi una tonnellata di rifiuti: principalmente vecchi copertoni usati come parabordi, ma anche due bombole del gas, una ringhiera e una bicicletta da bambino. In autunno il prossimo appuntamento.

Continua a leggere



Tornano in azione i gondolieri sub a Venezia: i volontari che ripuliscono i fondali della laguna dai rifiuti accumulati negli anni. Solo oggi sono stati rimossi una tonnellata di rifiuti: principalmente vecchi copertoni usati come parabordi, ma anche due bombole del gas, una ringhiera e una bicicletta da bambino. In autunno il prossimo appuntamento.

Continua a leggere

Continua a leggere