I pediatri raccomandano la vaccinazione Covid per i ragazzi: “26 morti e 638mila casi tra under 19”



La Sip, Società italiana di pediatria, ha pubblicato una serie di raccomandazioni relative alla vaccinazione anti Covid per i ragazzi di età superiore ai 12 anni: “Per contrastare l’attuale pandemia si necessita di un intervento vaccinale globale, in tutte le età e in tutti i Paesi del mondo”. Pertanto, si sostiene “la vaccinazione Covid-19 per tutti i bambini e gli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni privi di controindicazioni per gli specifici vaccini autorizzati per età”.

