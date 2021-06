I suoi genitori sono no vax ma lui vuole vaccinarsi: 17enne porta mamma e papà in tribunale



Un 17enne di Firenze ha fatto causa ai suoi genitori per potersi vaccinare contro il Coronavirus, essendo la coppia no vax. Su impulso della scuola, la vicenda era finita ai servizi sociali che a loro volta si erano rivolti all’Ami, l’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Baldini: “Il giovane che vuole vaccinarsi contro la volontà dei genitori potrebbe attivare la procedura in diversi modi”.

