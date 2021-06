Ibiza, in fin di vita il 28enne colpito alla testa durante una festa: in fuga l’uomo che ha sparato



Gli agenti della Guarda Civil sono sulle tracce dell’autore della sparatoria avvenuta in una villa privata a Ibiza. L’uomo avrebbe esploso i colpi di pistola che hanno raggiunto alla testa il 28enne italiano che si trova ora ricoverato in fin di vita in ospedale. Ferito anche un terzo uomo. Intanto si indaga per ricostruire cosa sia accaduto durante la festa organizzata proprio dal giovane rimasto gravemente ferito.

