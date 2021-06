Il 24 giugno Gigi e Ross all’ARENA MILANO EST

Gigi e Ross all’ARENA MILANO EST:

il 24 giugno un potpourri tutto da ridere.

Il celebre duo comico diventato famoso in televisione per le sue parodie, arriva sul palco sotto le stelle del nuovo polo socio-culturale targato Teatro Martinitt. Una carrellata dal vivo di tutti i personaggi storici del loro repertorio, ma anche improvvisazione, interazione con il pubblico e performance musicali.

Gigi & Ross –all’anagrafe Luigi Esposito e Rosario Morra- hanno nel sangue l’umorismo e la sagacia partenopei. Proprio a Napoli, usciti dall’Accademia di Arte Drammatica, muovono i primi passi nel teatro e, dopo l’esperienza con il gruppo I Turbanti, nel 2004 decidono di affermarsi come duo cabarettistico, facendosi presto conoscere prima in radio e poi in televisione. Sul piccolo schermo partecipano, tra le altre trasmissioni, a Tintoria, Markette, Zelig Off e Zelig, Mai dire martedì, Made in Sud, Colorado, Furore, Sbandati, Tale e Quale Show, Adrian ecc. Tra le loro parodie più famose, quelle de Le Iene, di Tiziano Ferro, degli Zero Assoluto, di Salvo Sottile e Massimo Picozzi, di Gigi D’Alessio e di Shaggy. Sotto i riflettori dell’Arena Milano Est, giovedì 24 giugno prenderanno vita tutte le “vittime” preferite di Gigi & Ross, in una spassosa carrellata del loro storico repertorio. Alle interpretazioni si alterneranno anche molta improvvisazione e interazione con il pubblico. A condire il tutto, poi, performance musicali davvero accattivanti.

DA SAPERE

-Inizio spettacoli ore 21.30, costo 20 euro.

-Biglietti online (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

-All’ingresso dell’Arena, postazioni di street food.

-Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

-Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

L’arena in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (per norme anti-Covid ridotti a 400/500, secondo pianta dinamica)

1 schermo esterno 14mx6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 220 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

ARENA MILANO EST

Via Pitteri 58, Milano -telefono 02.36580010, info@teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.

L’articolo Il 24 giugno Gigi e Ross all’ARENA MILANO EST proviene da Viva il teatro.

