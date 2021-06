Il bacio di Rosa di Grazia con un allievo di Amici 20, spunta il video



Enula ha pubblicato via social un video che mostra la serata di Capodanno che gli ex allievi di Amici avevano trascorso nella casetta del talent. Colpo di scena, spuntano le immagini di un caloroso bacio che Rosa Di Grazia si scambia con un misterioso allievo, che non è Daddy ma a quanto pare è Riccardo Guarnaccia, il ballerino che dopo aver perso la sfida di ballo ha lasciato il banco ad Alessandro Cavallo.

