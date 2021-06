Il bel gesto di Greta, 8 anni: taglia e dona le sue lunghe trecce bionde alle pazienti oncologiche



Greta, 8 anni, è una bambina padovana che ha scelto di donare i suoi lunghi capelli a fin di bene: raccolti in trecce, saranno usati per confezionare parrucche destinate alle pazienti oncologiche. Zaia: “Resto senza parole di fronte a questo gesto, compiuto dal cuore di una bambina, i cui genitori hanno di certo trasmesso la sensibilità e l’attenzione per chi soffre”.

