Il consulente di Figliuolo dice che non sequenziamo la variante Delta: “Casi sottostimati”



“La verità sulla diffusione della variante Delta in Italia la scopriremo per ultimi perché non sequenziamo. Ma per evitare di ritrovarci questo autunno come l’autunno scorso dobbiamo tracciare, sequenziare, isolare”. A dirlo Guido Rasi, ex direttore generale dell’EMA e oggi consulente del commissario Figliuolo.

