Il fidanzato di Saman: “Si era già opposta a un altro matrimonio 2 anni fa. Mi diceva di avere paura”



Saman Abbas aveva un fidanzato, un connazionale conosciuto sui social, non accettato dalla famiglia che la voleva in sposa con un cugino. La testimonianza agli inquirenti: “Voleva denunciare il padre allora ma poi non lo fece”. Nel frattempo continuano le ricerche della giovane nelle campagne emiliane.

Continua a leggere



Saman Abbas aveva un fidanzato, un connazionale conosciuto sui social, non accettato dalla famiglia che la voleva in sposa con un cugino. La testimonianza agli inquirenti: “Voleva denunciare il padre allora ma poi non lo fece”. Nel frattempo continuano le ricerche della giovane nelle campagne emiliane.

Continua a leggere

Continua a leggere