Il giallo della droga ritrovata sulle spiagge della Sicilia: “Arriva via mare dal Nordafrica”



Cosa c’è dietro il ritrovamento di hashish e marijuana sulle coste della Sicilia? Perché i ritrovamenti di droga avvenuti negli ultimi anni non accennano a diminuire? Cinque procure siciliane indagano per scoprire un possibile ingente traffico di droga con il Nordafrica. Intanto nel 2020 la Direzione centrale per i servizi antidroga ha registrato un sequestro di oltre 13 tonnellate.

