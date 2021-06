Il Governo chiede il trasferimento in Italia di Chico Forti



La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha indirizzato al Dipartimento di Giustizia americano, per l’esattezza all’attorney general Merrick B. Garland, una lettera sul caso del connazionale Chico Forti, detenuto da oltre 20 anni in Florida per omicidio, per chiedere che venga trasferito “quanto prima” in Italia.

