Il Papa ai giovani: “Il matrimonio è una cosa bella: serve pazienza ma vale la pena rischiare”



L’intenzione di preghiera per il mese di giugno del Papa è rivolta al tema del matrimonio e a ciò che rappresenta soprattutto per i giovani. Nel videomessaggio Francesco spiega: “È vero quello che dicono alcuni, che i giovani non vogliono sposarsi, specialmente in questi tempi così duri? – le sue parole – sposarsi e condividere la vita è una cosa bella. È un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte anche conflittuale, ma vale la pena rischiare”.

Continua a leggere



L’intenzione di preghiera per il mese di giugno del Papa è rivolta al tema del matrimonio e a ciò che rappresenta soprattutto per i giovani. Nel videomessaggio Francesco spiega: “È vero quello che dicono alcuni, che i giovani non vogliono sposarsi, specialmente in questi tempi così duri? – le sue parole – sposarsi e condividere la vita è una cosa bella. È un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte anche conflittuale, ma vale la pena rischiare”.

Continua a leggere

Continua a leggere