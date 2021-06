Il Pride di Ricky Martin: “Prima ero paralizzato dalla paura, ora sono libero di essere me stesso”



Anche Ricky Martin ha voluto contribuire con un lungo messaggio al cosiddetto “pride month”, dal momento che giugno è il mese in cui la comunità LGBTQ+ scende letteralmente in piazza. Il cantante ha parlato della sua esperienza personale, sottolineando quanto l’odio e la poca tolleranza siano ancora radicate nella nostra società: “A tutti coloro che si sento persi o non apprezzati per quello che vogliono essere, valete, non dimenticatelo”.

