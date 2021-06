“Il principe Harry ossessionato dai paparazzi”, lo conferma la ex Cressida Bonas



Un rapporto con i paparazzi e i media in generale da sempre complicato. A parlarne di recente è stato il principe Harry che ha raccontato di avere vissuto “come in un incubo” a causa dell’attenzione dei fotografi. Una versione confermata dalla ex fidanzata Cressida Bonas: “Inveiva contro di loro anche quando non c’erano”.

