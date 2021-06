Il (quasi) bacio tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, i due insieme in Puglia per Battiti Live



Tommaso Zorzi ha raggiunto Stanzani in Puglia per seguirlo nelle serate di Battiti Live (in tv da metà luglio), dal momento che l’ex allievo di Amici è nel corpo di ballo. Ormai la relazione tra i due è confermata da video e foto (sono andati pure a cena con Elisabetta Gregoraci), in particolare da un filmato che sembra mostrare tenere effusioni.

