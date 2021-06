Il sottosegretario alla Salute Sileri dice che il mix di vaccini è sicuro e non ci sono rischi



Il “mix di vaccini anti-Covid già si fa in diversi Paesi del mondo, questa combinazione è sicura e non ci sono rischi, se non un modesto incremento di reazioni avverse minori”: lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di SkyTg24. Sulle varianti Covid: “Dobbiamo migliorare il sequenziamento”.

