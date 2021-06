Ilaria Capua dice che il Covid non fermerà più l’Italia, se ci vaccineremo tutti



“Passare attraverso la vaccinazione con la consapevolezza che il virus non se ne andrà e dobbiamo stare attenti”. Così la direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, alla domanda su cosa succederà in autunno. La Capua si è poi espressa anche sull’origine del coronavirus e, quindi, della pandemia…

