Ilary Blasi e Francesco Totti volano in Russia, primo viaggio all’estero mentre la pandemia rallenta



Primo viaggio all’estero dopo mesi per Francesco Totti e Ilary Blasi che sono volati in Russia insieme ai loro figli, Cristian, Chanel e Isabel. Era da tempo che l’ex campione della Roma e la conduttrice non varcavano i confini italiani a causa della pandemia di Covid. La coppia sta documentando il viaggio via Instagram.

