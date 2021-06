Imprenditore scomparso da cinque giorni nel Messinese, cresce l’ansia per Salvatore Scaglione



Non si hanno più sue notizie da martedì 1 giugno, da quando i famigliari lo hanno sentito per l’ultima volta intorno alle 14.30. Da quel momento in poi di Salvatore Scaglione, imprenditore 58enne scomparso dal Messinese. Da giorni vanno avanti le ricerche da parte dei vigili del fuoco nella zona intorno alla quale è stato visto per l’ultima volta.

