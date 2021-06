In 9 in ospedale dopo aver mangiato tonno: nel pesce sostanze tossiche per farlo apparire fresco



L’esito delle analisi sul tonno servito da due diversi ristoranti fiorentini che nei giorni scorsi ha causato episodi di intossicazione in nove persone finite poi in ospedale. Usati nitriti e nitrati il cui uso è proibito nelle carni di pesce fresco e oltretutto in quantità che rientrano nel range di tossicità previsto dall’Oms.

