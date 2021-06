In Alto Adige sospesi i primi 115 sanitari No Vax: “Tornerete al vostro posto se vi vaccinerete”



In ossequio alle direttive di Roma sull’obbligo di vaccinazione per medici e infermieri, a partire da domani almeno 115 operatori sanitari no vax altoatesini non si potranno più recare al proprio posto di lavoro.

