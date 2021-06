In Francia anche le donne single e le coppie lesbiche potranno ricorrere alla procreazione assistita



In Francia, dove dopo due anni di dibattito, di manifestazioni e di scontri, è arrivata l’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea nazionale: potranno accedere alla procreazione assistita anche alle donne single e alle coppie lesbiche. In Italia solo le coppie eterosessuali sposate o conviventi possono farlo, ragion per cui molte persone sono costrette ad andare all’estero per ricorrere alla procedura e avere dei figli.

