In Italia sono state somministrate oltre 50 milioni di dosi di vaccino contro la Covid

In Italia sono state somministrate 50.089.618 dosi di vaccino contro la Covid-19; 17.903.365 persone, pari al 33% della popolazione over 12, hanno completato il ciclo vaccinale. È quanto riferisce il sito del Governo dedicato alla campagna di vaccinazione. Mancano all’appello però quasi 2,7milioni di over 60.

