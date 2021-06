In lacrime in strada a 90 anni: “Non ho soldi, ho fame”. Agenti le comprano il suo cibo preferito



Digiuna da oltre 12 ore, l’anziana ha espresso ai poliziotti che l’hanno vista vagare per il quartiere Cenisia a Torino il desiderio di poter pranzare con qualcosa che non mangiava da tempo, come un pollo arrosto con delle patate al forno. E gli agenti l’hanno accontentata, comprandole anche il necessario per mangiare per i prossimi giorni.

