Incidente A4, auto si schianta in galleria contro un mezzo pesante: 22enne vivo per miracolo



Incidente oggi nella galleria dei berici tra i caselli di Vicenza Est e Ovest in direzione Milano dell’autostrada A4: un’auto si è scontrata contro un mezzo pesante, trasformandosi in un ammasso di lamiere. Vivo per miracolo il 22enne alla guida della vettura: trasferito in codice rosso in ospedale, se la caverà con qualche ferita alle braccia.

