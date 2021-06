Incidente Putignano, scontro tra furgone e auto sulla strada provinciale 106: morti madre e figlio



Incidente oggi sulla strada provinciale 106 tra Putignano e Gioia del Colle. Un’auto si è scontrata con un furgone per cause ancora in via di accertamento. Pesante il bilancio: una donna di 74 anni e il figlio di 53 sono morti e altre due persone sono rimaste ferite. Traffico deviato per ore con pesanti ripercussione sulla circolazione.

