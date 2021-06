Incidente Sciacca, auto vola giù dal viadotto Bagni: morto il medico Mauro Granata



Grave incidente stradale domenica a Sciacca in cui ha perso la vita Mauro Granata, medico anestesista di 44 anni in servizio all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Per cause ancora da accertare la sua Mercedes ha sfondato il muretto del ponte che sovrasta il torrente Bagni precipitando nella zona sottostante dopo un volo di una ventina di metri.

