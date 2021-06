Incidente sul lavoro a Cossano Belbo, cadono in una cisterna: morti due operai



Incidente sul lavoro a Cossano Belbo, nel cuore delle Langhe Cuneesi, dove due operai sono morti dopo essere caduti in una cisterna profonda diversi metri. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, allertati nel primo pomeriggio, non c’è stato nulla da fare per i dipendenti della nota azienda vitivinicola.

