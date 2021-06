Infortunio per Andrea Delogu: “Stefano De Martino mi ha salvata”. E svela cosa c’è tra loro



Piccolo incidente per la conduttrice, vittima di una caduta per cui è dovuta ricorrere al bastone. A soccorrerla è stata Stefano De Martino, che era con lei al momento e l’ha trasportata per quattro piani di scale. Nel raccontare l’episodio, la Delogu ha chiarito una volta per tutte qual è il rapporto con l’ex di Belen.

