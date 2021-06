Iran, espulsa suora italiana di 75 anni. Le autorità: “Nessuna espulsione, il visto era scaduto”



La suora di 75 anni Giuseppina Berti dovrà lasciare l’Iran dopo 26 anni di attività per i poveri del lebbrosario di Tabriz. Secondo le autorità, la religiosa avrebbe il visto in scadenza. Da capire perché non vi sia stato un rinnovo. Resterà invece per un altro anno Fabiola Weiss, religiosa austriaca che accompagnava la Berti in tutte le sue opere benefiche.

