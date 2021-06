Irina Shayk e Kanye West insieme: ecco come ha reagito Bradley Cooper, ex della modella



Ai quattro angoli del globo è giunta la notizia della frequentazione tra il rapper e la modella russa, paparazzati insieme in Francia per il compleanno di lui. Come l’ha presa Bradley Cooper, ex della Shayk e papà di sua figlia Lea? Bene, a quanto pare, proprio come la ex di West, Kim Kardashian, freschissima di separazone.

Continua a leggere



Ai quattro angoli del globo è giunta la notizia della frequentazione tra il rapper e la modella russa, paparazzati insieme in Francia per il compleanno di lui. Come l’ha presa Bradley Cooper, ex della Shayk e papà di sua figlia Lea? Bene, a quanto pare, proprio come la ex di West, Kim Kardashian, freschissima di separazone.

Continua a leggere

Continua a leggere