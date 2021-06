Jessica Antonini spiega perché è finita con Davide Lorusso: “È sparito di punto in bianco”



Jessica Antonini racconta finalmente perché lei e l’ex tronista Davide Lorusso si sono lasciati. È la prima conferma ufficiale della fine del loro rapporto, visto che sui social Jessica era sempre rimasta molto vaga. La rottura definitiva sarebbe avvenuta lo scorso maggio e a quanto pare sarebbe stato Davide a prendere la decisione, lasciandola per telefono e senza dare motivazioni specifiche: “Mi ha detto che non si è mai sentito davvero pronto con me”. Davide avrebbe illuso anche Kevin, il figlio di 5 anni di Jessica: “Gli aveva fatto tante promesse, poi è sparito di punto in bianco”.

