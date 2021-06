Jorginho Frello moglie e figli: gli amori con Natalia Leteri e Catherine Harding, ex di Jude Low



Il centrocampista della Nazionale di calcio dell’Italia e del Chelsea Jorginho Frello ha tre figli: Victor, Alicia e Jax. L’ex campione del Napoli, nato in Brasile ma con origini italiane da parte di padre, ha un bellissimo rapporto con la madre. Di lei racconta su Instagram: “Mia madre è una calciatrice ed è solo grazie a lei che gioco a pallone”. Sposato per due anni con Natalia Leteri, nel 2020 è diventato padre di Jax, in seguito alla relazione intrapresa con Catherine Harding, ex di Jude Low.

