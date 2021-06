Kate Middleton: “Lilibet Diana? Non l’ho vista neanche in videochiamata”



Dalle prime dichiarazioni strappate dalla stampa ai reali emergono i dettagli di come stanno vivendo il principe Harry e Meghan Markle l’arrivo di Lilibet Diana in famiglia. In maniera del tutto privata a quanto pare, visto che Kate Middleton incalzata dai giornalisti ha dichiarato di non aver visto la piccola royal baby, nata in California, nemmeno una volta via Facetime. Non stupisce, considerando che la stessa Regina avrebbe appreso la nascita della nipote solo tramite comunicato ufficiale.

