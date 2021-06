“Kate non sarà con William per i 60 anni di Lady Diana”, per la stampa inglese c’entra Meghan Markle



Nel giorno della commemorazione per i 60 anni dalla nascita di Lady Diana sarà inaugurata la statua, voluta in suo onore dai principi, Harry e William. Per la cerimonia del 1° luglio, ancora poche certezze. In dubbio la presenza di Meghan Markle e persino quella di Kate Middleton accanto al marito. Quest’ultima potrebbe non partecipare all’evento per non creare imbarazzo alla Corona, a causa della presunta assenza a fianco a Harry della Duchessa del Sussex.

