Katy Perry e Orlando Bloom genitori a Venezia insieme a Daisy Dove

Il Daily Mail ha avvistato Katy Perry e Orlando Bloom in vacanza in Italia, la prima da genitori della piccola Daisy Love. A bordo di una barca, lungo i canali di Venezia, mentre trascorrevano una soleggiata domenica di relax. Per tutto il viaggio Bloom ha stretto la piccola tra le sue braccia e al suo fianco, il loro barboncino Nugget. Intervistata su L’Officiel USA, Katy Perry ha raccontato la sua nuova vita da madre al fianco di Orlando Bloom, un papà estremante emotivo: “Sono davvero grata di averlo, era il padre che volevo per i miei figli”.

