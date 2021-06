La classifica dei segni fortunati della settimana: Sagittario e Pesci tornano chiacchieroni



La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 giugno non vedrà grandi differenze rispetto alla settimana scorsa: solamente Ariete e Capricorno con la Luna piena del 24 giugno potranno sentire il cuoricino in subbuglio! Gemelli, Vergine, Pesci e Sagittario possono invece ritenersi al sicuro dalle gaffes!

Continua a leggere



La classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 giugno non vedrà grandi differenze rispetto alla settimana scorsa: solamente Ariete e Capricorno con la Luna piena del 24 giugno potranno sentire il cuoricino in subbuglio! Gemelli, Vergine, Pesci e Sagittario possono invece ritenersi al sicuro dalle gaffes!

Continua a leggere

Continua a leggere