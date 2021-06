La mamma è in ospedale, carabiniere ospita in casa i suoi bambini rimasti soli e viene premiato



A marzo del 2020, in pieno lockdown, il carabiniere palermitano Alessandro Latino, comandante della stazione di Cicagna (Genova), accolse due fratelli marocchini di dieci e sei anni, rimasti soli mentre la madre era ricoverata in ospedale. Sabato l’Arma lo premierà come uno dei cinque migliori comandanti di stazione d’Italia del 2020 e per Latino, inoltre, c’è la proposta per il cavalierato della Repubblica, onorificenza che viene conferita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

