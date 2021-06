La moglie del sindacalista ucciso a Biandrate: “L’ho scoperto dai social, voglio giustizia per Adil”



Lucia Marzocca è la moglie di Adil Belakhdim, il sindacalista ucciso da un camion a Biandrate: lo aspettava insieme ai loro figli in Marocco per poterlo riabbracciare dopo mesi di distanza: “Aveva già preso i biglietti, sarebbe dovuto arrivare domenica”. Sul camionista che lo ha travolto: “È una tragedia. Ma dovrà pagare per quello che ha fatto”.

