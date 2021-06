La moglie di Dries Mertens è Kat Kerkhofs, influencer e blogger che fotografa e scrive di Napoli



L’attaccante della Nazionale di calcio del Belgio e del Napoli Dries Mertens non ha figli ed è sposato da sei anni con Kat Kerkhofs. Lady Mertens, blogger e personaggio tv belga, sul suo Instagram non manca di dimostrare amore per Napoli, dove si è trasferita dal 2013. Sul suo blog nel 2014 scriveva: “Napoli è una delle città più sottovalutate d’Europa”.

