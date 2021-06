La nuova mappa Ue delle zone a rischio: in Italia 3 Regioni in rosso, Molise diventa verde



Il nuovo aggiornamento della mappa dell’Ecdc sulla diffusione del contagio in Europa evidenzia come il numero dei casi in Italia sia in costante discesa, tanto che solamente tre Regioni sono rimaste in zona rossa: si tratta di Basilicata, Calabria e Valle d’Aosta. Entra, per la prima volta, in zona verde il Molise: è tra le pochissime Regioni in tutta l’Ue ad avere così pochi contagi.

