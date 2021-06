La principessa Charlene di Monaco sta male, non festeggerà i 10 anni di matrimonio con Alberto



La principessa Charlene di Monaco non parteciperà al decimo anniversario di matrimonio con il Principe Alberto a causa di problemi di salute che la costringono a prolungare il suo soggiorno in Sud Africa, dove nelle scorse settimane è stata costretta a subite un intervento chirurgico: “La prima volta che non sarò con mio marito per il nostro anniversario”.

