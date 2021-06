La regina Elisabetta festeggia il primo compleanno senza Filippo: video e foto della cerimonia



Per la prima volta, Elisabetta II ha assistito ai festeggiamenti ufficiali per il suo compleanno senza l’amorevole sguardo di Filippo posato su di lei. Ad accompagnare la sovrana, il Duca di Kent, cugino di primo grado. La cerimonia, in forma ridotta e nel rispetto delle norme anti Covid, si è tenuta nel quadrilatero del castello di Windsor.

