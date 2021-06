“La Regina ha saputo di Lilibet Diana due giorni dopo il parto”, le ultime notizie da Palazzo



A Buckingham Palace non sarebbe arrivato nessun avviso informale da parte di Harry e Meghan. La nascita della piccola Lilibet Diana, ottava nella linea di successione al trono britannico, sarebbe stata annunciata alla Royal Family attraverso i media. A sostenerlo è il The Daily Mirror che aggiunge: “La Regina era a conoscenza dell’intenzione di chiamare la piccola, Lili”. Quel nome, secondo People, piaceva a Harry da due anni. E per la giornalista Afua Adom sarebbe anche un omaggio alla mamma di Meghan: “Il soprannome di Doria Ragland è Lili”.

