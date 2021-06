La regina invita Harry a palazzo per un pranzo ma esclude Meghan Markle dall’invito



La Regina Elisabetta ha invitato il nipote Harry a un pranzo al Castello di Windsor a luglio, in occasione del ritorno del nipote nel Regno Unito per l’inaugurazione di una statua dedicata all’adorata madre Diana. Ma la moglie Meghan Markle, neo mamma di Lilibet Diana, non sarebbe stata invitata.

