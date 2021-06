Lampedusa, l’isola Covid-free sembra un miraggio: “Focolaio d’estate? Sarebbe un inferno”



A Lampedusa l’ultima tornata di richiami del vaccino contro Covid-19 non ha dato i risultati sperati. “Molti hanno rinunciato al vaccino. Isola Covid-free non significa nulla”, dice a Fanpage.it Francesco Cascio, dirigente medico e direttore dell’Unità operativa Lampedusa e Linosa. Di tutt’altro avviso è il sindaco Totò Martello: “Ditemi un posto più Covid-free di noi. Chi non si è presentato all’Asp qua, ha fatto la seconda dose da un’altra parte”.

